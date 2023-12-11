Областной бюджет выделил Вологде и Череповцу по 4,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Как сообщил врио губернатора Георгий Филимонов, это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры

ТАСС, 11 декабря. Вологда и Череповец получат в 2024-25 годах по 4,4 млрд рублей из бюджета региона на развитие городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Вологда и Череповец - крупнейшие города региона. После назначения на должность врио губернатора Георгий Филимонов посетил Череповец.

"От идей и замыслов перешли к практической реализации планов по изменению городской среды. Принял решение выделить Вологде и Череповцу по 4,4 млрд рублей на 2024 и 2025 годы. Это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с оперативного совещания.

С учетом муниципального софинансирования это 4,9 млрд рублей на Вологду и 4,7 млрд рублей - на Череповец. Средства в Вологде выделены на ремонт девяти школ, четырех детских садов, строительство футбольного манежа на ул. Ильюшина. Кроме того, будет отремонтирован стадион "Динамо" и построены четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Запланирован ремонт десяти улиц, городского дворца культуры на улице Ленина, благоустройство 15 дворовых территорий и общественных пространств.

"Подчеркиваю: все это новые объекты, которые не были предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличим финансирование ранее запланированных на 2024 год объектов. Среди них площадь Бабушкина в Вологде", - цитирует пресс-служба главу региона.

В Череповце завершат реконструкцию центральной набережной города, проект которой начат в 2008 году, благоустроят участок от улицы Горького до Октябрьского моста. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство дополнительных дворовых территорий, ремонт городских парковок. 270 млн рублей будет направлено на ремонт школ и садов города. В Череповце проведут ремонт Северного шоссе, нескольких перекрестков, межквартальных проездов, пешеходных тротуаров.