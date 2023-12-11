Россия в 2023 году закупила в интервенционный фонд 15,93 тыс. тонн зерна

Сумма закупок составила 215,4 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ) в интервенционный фонд РФ в понедельник по итогам первых торгов 2023 года составил 15,93 тыс. тонн на общую сумму 215,4 млн рублей, говорится в материалах Национальной товарной биржи.

"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли первые биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2023 году, по итогам которых было продано 15,93 тыс. тонн зерна на общую сумму 215,4 млн рублей", - отмечается в материалах.

В Telegram-канале Минсельхоза России уточняется, что в торгах приняли участие аграрии из Оренбургской и Ульяновской областей, Красноярского края и Татарстана. В частности, пшеницы 3 класса было продано 7,83 тыс. тонн, пшеницы 4 класса - 5,4 тыс. тонн, ржи - 2,7 тыс. тонн.

В конце ноября Минсельхоз сообщал, что в 2023 году планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа.

Ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз РФ планирует в конце 2023 года запустить закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. Он отметил, что мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.