ЕК подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы РФ

Пока единства между странами ЕС по этому предложению нет, сообщало агентство Reuters

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря будет согласовано новое законодательства по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных в ЕС суверенных активов российского Центробанка, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального Банка - заявил он. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на документы Еврокомиссии, что ЕК 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, который будет вынесен на саммит ЕС 14-15 декабря.

Пока единства между странами ЕС по этому предложению нет. По информации агентства, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, которые подняли несколько стран ЕС, в частности, что взимаемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. Reuters отмечает, что утверждение этих предложений Еврокомиссией 12 декабря позволит их обсудить на декабрьском саммите ЕС.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, под налогообложение могут попасть доходы примерно с €200 млрд российских активов, замороженных в европейских странах. Суммарная прибыль от их реинвестиций, в частности на базирующейся в Бельгии площадке Euroclear, составляет порядка €3 млрд, по данным на ноябрь 2023 года. Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что особые налоги с этой суммы в размере €1,7 млрд Бельгия по решению своего правительства планирует отдать в фонд поддержки Киева в 2024 году.