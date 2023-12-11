"Газпром" установил рекорд поставок газа российским потребителям в декабре

Холдинг связывает рост потребления газа с аномальным похолоданием в этом месяце в нескольких регионах России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Газпром" 8 декабря поставил рекордный для декабря объем газа российским потребителям в связи с аномальным похолоданием, говорится в сообщении холдинга.

"8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1 717 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года - 1 714 млн куб. м газа", - сказано в сообщении. При этом суточный отбор газа из ПХГ компании в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м.

"Газпром" связывает рост потребления газа с аномальным похолоданием в декабре в нескольких регионах России. Так, средняя температура воздуха в зоне действия ЕСГ опускалась 8 декабря до минус 17 градусов, а в Санкт-Петербурге первая декада декабря стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений.

"Таким образом, первый морозный температурный пик этой зимы успешно пройден. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно", - констатировали в компании.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что запасы газа в подземных хранилищах России к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. составляют рекордные 72,842 млрд куб. м. "Газпром" выполнил все плановые профилактические работы на своих объектах.