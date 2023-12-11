Бензин на бирже подорожал впервые с конца ноября

Цена бензина Аи-92 подросла до 41,964 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России увеличилась после более чем недельного снижения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 подросла на 0,8%, до 41,964 тыс. рублей за тонну. В последний раз стоимость этого вида топлива увеличивалась на торгах 30 ноября, после чего она непрерывно снижалась. Бензин Аи-95 подорожал также впервые с 30 ноября - на 0,6%, до 46,62 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля увеличилась на 1,08% - до 54,149 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 2,2%, до 53,728 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подорожал на 0,43% - до 69,531 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута выросла на 4,7% - до 15,418 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей подросла на 0,97%, до 81,058 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 10,17% - до 19,069 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива снизилась на 7,16% - до 13,104 тыс. рублей за тонну.