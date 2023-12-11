Комитет СФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке

Согласно поправкам, кредитные организации также не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.

Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень таких категорий установит правительство РФ. Такая норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Аналогичная норма прописывается в законе о банках и банковской деятельности. Согласно поправкам, кредитные организации не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платежных и банковских платежных агентов. Исключение делается для организаций федеральной почтовой связи.

Как ранее пояснил в беседе с ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), закон отменяет для некоторых категорий физических лиц комиссии при оплате ЖКУ "как через банковские кассы, где она составляет порядка 2-3%, так и в онлайне, где она составляет 1-2%". По его словам, категории, "освобожденные от комиссионных процентов, будут определены правительством РФ в ближайшее время".

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года после одобрения Советом Федерации и подписанием главой государства.