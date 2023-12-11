Евродепутат заявил, что вступление Украины в Евросоюз опустошило бы бюджет объединения

Харальд Вилимски также раскритиковал предложения по отказу от системы единогласного принятия решений странами-членами в Совете ЕС ради вхождения Киева в состав объединения

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Включение Украины в состав Евросоюза "не оставило бы камня на камне" от бюджета организации из-за необходимости постоянного финансирования Киева за счет других членов ЕС. Такое мнение выразил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"В бюджете Евросоюза не останется камня на камне, если Украина вступит в ЕС. И речь идет не о разовых расходах, а о постоянном субсидировании Украины за счет налогоплательщиков других стран. Деньги, которые идут в страну, где также существует огромная проблема коррупции, подтвержденная Европейской счетной палатой", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

Вилимски также раскритиковал предложения по отказу от системы единогласного принятия решений странами-членами в Совете ЕС ради вхождения Киева в состав объединения. "С точки зрения небольших стран, таких как Австрия, это будет означать резкую потерю влияния и смещение власти в сторону крупных членов ЕС, таких как Германия или Франция", - подчеркнул евродепутат.

Согласно данным социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 29 ноября, АПС является самой популярной политической силой страны (30,3%). Правящие Австрийская народная партия (20,5%) и "Зеленые" (8,9%) суммарно пользуются поддержкой 29,4% населения.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.