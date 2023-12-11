"Россети" обновили оборудование на узловой подстанции 330 кВ "Чирюрт" в Дагестане

В ходе работ энергетики установили на объекте восемь элегазовых выключателей 110 кВ, а также 10 современных разъединителей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Филиал компании "Россети" - МЭС Юга - завершил модернизацию открытого распределительного устройства 110 кВ на подстанции 330 кВ "Чирюрт". Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Компания уточнила, что подстанция - ключевой центр питания северной и центральной частей Республики Дагестан, где расположены Махачкала, Хасавюрт, Кизляр и Кизилюрт. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

В ходе работ энергетики установили на объекте восемь элегазовых выключателей 110 кВ, которые надежны и просты в обслуживании, а также 10 современных разъединителей. Все оборудование произведено в России.

Реконструкция проводилась в условиях действующей подстанции. Ранее в рамках проекта были заменены два силовых трансформатора 330 кВ, два трансформатора собственных нужд напряжением 10 кВ. Позднее планируется модернизация распределительных устройств 330 кВ и 10 кВ, внедрение микропроцессорных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики. Общая стоимость работ составляет более 1,3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Подстанция 330 кВ "Чирюрт" мощностью 400 МВА является одним из основных электросетевых объектов Дагестана. Она обеспечивает передачу мощности каскада Сулакских ГЭС в объединенную энергосистему Юга. В числе потребителей - крупные промышленные объекты, среди которых завод "Дагдизель", предприятия "Каспий-2", "Каспийская компания нефтяных месторождений" и "Нефтегазресурс".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.