В Самарской области выделят более 3,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Повышение коснется 125 тыс. работников государственных учреждений

ТАСС, 11 декабря. Заработная плата работников бюджетной сферы Самарской области будет увеличена с 1 января 2024 года. На эти цели предусмотрено более 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

"Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области, во время которого было принято решение о повышении заработной платы работников бюджетной сферы региона с 1 января следующего года. Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение коснется 125 тыс. работников государственных учреждений Самарской области, а также работников муниципальных учреждений (школ и детских садов Самары и Тольятти).

Азаров также рассказал, что в следующем году на поддержку семей с детьми направят дополнительно 14,8 млрд рублей. "Безусловно, нам нужно поддержать врачей, учителей, всех, кто сегодня создает систему социальной защиты в нашем регионе в широком понимании этого слова. Поэтому такое решение сегодня принимаем", - приводятся в сообщении его слова.