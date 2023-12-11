Свыше 900 млн рублей направят Севастополю на ремонт дорог в 2024 году

Работы будут выполняться по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 900 млн рублей из федерального бюджета получит Севастополь по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на ремонт дорог в 2024 году. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

"Что касается планов по ремонту дорог на 2024 год, мы уже проводим контрактацию объектов следующего года, на отдельных объектах уже приступили к выполнению ремонтных работ, предварительно на 2024 год запланирована реализация 85 объектов ремонта дорог протяженностью 43,5 км. На выполнение работ по нацпроекту предполагается 935 млн рублей федеральных денег", - сказал Таматаев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в 2023 году дорожники отремонтировали 228 объектов, включая дороги и мосты, общей протяженностью почти 100 км.

"В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", Севастополю летом дополнительно были выделены 600 млн. Средства мы направили на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 км. И эти дороги мы тоже уже завершили", - уточнил глава города.

По словам губернатора, помимо нацпроекта, ремонты также шли по федеральной программе "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", в настоящее время в Севастополе продолжаются работы на нескольких крупных объектах, включая 8-й этап строительства трассы "Таврида", где строительная готовность уже составляет 99,6%.