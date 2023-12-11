Испытания самолета Ту-214 под экипаж из двух человек планируется начать в 2026 году

По информации "Ростеха", дальнейшая работа по развитию Ту-214 включает создание короткой версии самолета по типу Ту-204-300

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Испытания самолета Ту-214, который управляется двумя членами экипажа, планируется начать в 2026 году, говорится в официальном Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

"Создание самолета под экипаж из двух членов. Его испытания планируется начать в 2026 году. При этом будут сохранены и машины с двумя пилотами и бортинженером, которые требуются военным и спецслужбам", - говорится в сообщении.

Кроме того, дальнейшая работа по развитию Ту-214 включает создание короткой версии самолета по типу Ту-204-300. "Из этой модели может получиться эффективная машина для полетов на дальние расстояния, например, Москва - Владивосток", - пояснили в госкорпорации.

Еще одно направление - создание грузового самолета. Эта модификация потенциально может быть востребована, считают в Ростехе.

Ранее управляющий директор "Туполева" Вадим Королев оценил потребность в самолетах Ту-214 в 150 единиц на период до 2032 года. Он также отметил, что объем производства самолетов Ту-214 с 2027 года планируется увеличить до 20 машин в год.