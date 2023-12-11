В Челябинске открыли завод импортозамещающего нефтяного оборудования

Предприятие будет производить подвески хвостовиков, пакеры, технологическую оснастку для цементирования, муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта, перфорированные фильтры

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Завод "Буран", который будет выпускать замещающее импорт оборудование для нефтяных скважин, открыли в Челябинске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Мы открываем новое предприятие, необходимое для нашей экономики, для нефтегазового сектора. Здесь будет производиться ответственная часть оборудования для добычи нефти и газа. Еще недавно большую часть этого оборудования производили иностранные компании, так что это наш ответ на санкции, наш ответ на задачу, которую поставил президент, - технологический суверенитет, импортозамещение и импортоопережение", - цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера пресс-служба.

Уточняется, что новое предприятие открылось на территории Челябинского тракторного завода. На нем установлены станки последнего поколения. Оно будет производить подвески хвостовиков, пакеры, технологическую оснастку для цементирования, муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта, перфорированные фильтры.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на заводе работают порядка 80 человек. В ближайшее время предприятие перейдет на круглосуточный режим, число вакансий будет увеличено до 300. В перспективе количество рабочих мест составит 1,5 тыс.