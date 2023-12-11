В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах

Компания "Некс-Т" в месяц выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тыс. единиц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Материнскую плату с поддержкой российских процессоров разработала и запустила в производство компания "Некс-Т" - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в месяц выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тыс. единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры "Элвис" и "Байкал" с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владислава Овчинского.

В пресс-службе отметили, что производство материнских плат, которое размещено в Зеленограде, уже запущено. В 2024 году большую часть объема выпуска материнских плат резидент разместит на производственных линиях площадки "Печатники". Это около 30 тыс. штук в год.

"В первую очередь предприятие планирует закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на 2024 год. Производственные площади компании это позволяют - в 2023-м на территории "Печатников" она получила дополнительно 1,4 тыс. кв. м. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тыс. кв. м", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

В ведомстве отметили, что при разработке плат компания фокусировалась на максимальной локализации продукции.