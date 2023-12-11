Разрешения и лицензии на бизнес начнут автоматически продлевать с 2024 года

При этом Дмитрий Григоренко отметил, что на основе обратной связи каждый месяц расширяется перечень разрешений, отказ в получении которых можно обжаловать в досудебном порядке

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Переход на автоматическое продление срока действия разрешений и лицензий на ведение бизнеса постепенно начнется с 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В следующем году по отдельным видам разрешений и лицензий хотим уже переходить на проактивный режим (постепенное внедрение автоматического продления - ТАСС). Задача - начать, а потом уже масштабировать на другие виды разрешений и лицензий", - сказал он.

При этом Григоренко отметил, что на основе обратной связи каждый месяц расширяется перечень разрешений, отказ в получении которых можно обжаловать в досудебном порядке. "Мы каждый месяц увеличиваем количество разрешений, по которым можно воспользоваться сервисом досудебного обжалования. И буквально каждый месяц по 30-50 видов разрешений добавляем. Сегодня более 300 видов разрешений на портале госуслуг - по ним можно подать жалобы", - пояснил вице-премьер.

В середине сентября пресс-служба кабмина сообщила, что правительство досрочно выполнило план 2023 года по выводу разрешительных режимов на портал госуслуг. Таким образом, получение лицензий и разрешений в рамках проекта по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности стало доступно в упрощенном виде. В 2023 году на портал госуслуг раньше срока были переведены 190 разрешительных режимов. В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, в том числе 51 лицензии.