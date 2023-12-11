Путин пообещал решить вопрос с обновлением детских площадок в Карелии

Президент отметил, что переговорит с руководителем региона Артуром Парфенчиковым и "посмотрит, как это будет сделано"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с обновлением детских площадок и ремонтом Дома культуры в Сегеже.

"Переговорю с руководителем региона [Артуром Парфенчиковым], будем надеяться на то, что отреагирует, а я посмотрю, как это будет сделано", - указал президент.

На встрече с получателями арктической ипотеки семья из Карелии обратила внимание на необходимость ремонта Дома культуры и обновления детских площадок в городе.

"Особенно то, что касается детских площадок, - это вообще ничего не стоит. В каком состоянии там Дом культуры, я не знаю, но детские площадки точно можно сделать", - добавил глава государства.

Программа льготной арктической ипотеки стартовала в конце ноября, а первые займы начали выдавать уже в декабре этого года. Льготные кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья доступны людям, которые проживают в регионах Арктической зоны. Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны было принято по поручению Путина. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны в июле нынешнего года. Эта программа стала частью ранее существовавшей "Дальневосточной ипотеки", которая сейчас называется "Дальневосточная и арктическая ипотека".