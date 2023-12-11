Путин назвал освоение Арктики "неоспоримым приоритетом" ввиду значения этого региона

Он важен для обороны, логистики и энергетики страны, подчеркнул президент

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает освоение Арктики неоспоримым приоритетом, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

"Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями", - заявил глава государства на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

"С ним (Арктическим регионом - прим. ТАСС) мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", - подчеркнул Путин.