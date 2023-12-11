В Сочи планируют построить четыре новых отеля на 6,5 тыс. номеров

Общий объем инвестиций составляет 108,6 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Четыре новых туристических комплекса планируют построить в Сочи за счет привлечения инвестиций на общую сумму 108,6 млрд рублей. Проекты строительства отелей на 6,5 тыс. номеров рассмотрели на заседании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата курорта.

"Рабочей группой были детально рассмотрены четыре новых инвестпроекта санаторно-курортной отрасли на 6,5 тыс. номерного фонда на территории Лазаревского района Сочи. Общий объем инвестиций по данным объектам составляет 108,6 млрд рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что это будут 4-5-звездочные отели, которые обеспечат городу до 5,5 тыс. новых рабочих мест.

Самым крупным проектом станет строительство трех гостиниц в микрорайоне Аше на территории 13,7 га. Также планируется реализовать проект санатория-профилактория в микрорайоне Лоо на площади 10 га и построить гостиничный комплекс на территории площадью 4,7 га в микрорайоне Уч-Дере. Кроме того, в число одобренных проектов вошло строительство крупного гостиничного комплекса Alean Family Resort в микрорайоне Головинка.

Как уточнили в пресс-службе, администрация города-курорта поддерживает проекты с социально значимым эффектом, в частности, предусматривающие создание базы для проживания сотрудников, а также способствующие благоустройству городской территории, говорится в сообщении мэрии города-курорта.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. На начало курортного сезона 2023 года туристам были доступны 566 пляжей, общая протяженность благоустроенной береговой полосы составила 115 км. В регионе работало 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест, в том числе 285 гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Кубанские власти фиксировали, что спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превысил предложение. В 2022 году курорты края приняли 17,4 млн туристов, по итогам года прогнозируемый турпоток достигнет 18,5 млн отдыхающих.