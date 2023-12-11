"Русал" не выплатит дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года

По данным компании, "за" невыплату проголосовали 62,95% акционеров, а "против" - 32,56%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Большинство акционеров "Русала" в ходе собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года не объявлять и не выплачивать", - следует из сообщения.

Уточняется, что "за" невыплату проголосовали 62,95% акционеров, а "против" - 32,56%.

Ранее большинство акционеров "Русала" в ходе годового собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2022 года. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.