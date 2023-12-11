В Подмосковье более 1 тыс. инвестпроектов находятся на разной стадии реализации

Эти проекты направлены на развитие импортозамещения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении инвестиционного блока Московской области, позволят создать в регионе суммарно более 250 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас на сопровождении в Подмосковье находятся 1 095 инвестпроектов на общую сумму порядка 2 трлн рублей. Это позволит создать свыше 250 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Московской области реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие импортозамещения. Таковых в регионе насчитывается почти 250, общий объем инвестиций составляет почти 200 млрд рублей. Предполагается, что благодаря их реализации в Подмосковье появятся около 23 тыс. мест. В прошлом году было реализовано более 20 импортозамещающих проектов, в этом планируется 50.

В пресс-службе рассказали, что в Подмосковье реализуются четыре федеральных мегапроекта, среди которых дизелестроение на Коломенском заводе, станкостроение ГК "Стан", производство спецмашин ГК "Гормаш Глобал" и создание пассажирского транспорта на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ).