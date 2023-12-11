Путин заявил, что развивая Арктику, нужно закладывать базу сервисной экономики в городах

По словам президента, в Арктической зоне активно развиваются крупные инвестиционные проекты

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Гармоничное развитие городов арктической зоны возможно лишь при наличии базы сервисной экономики городов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

"В Арктической зоне России достаточно активно развиваются крупные инвестиционные проекты, например, как центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", где собираются уникальные заводы по производству сжиженного природного газа. Наша задача - в дополнение к таким крупным индустриальным, энергетическим и другими проектам подобного рода закладывать базу сервисной экономики в городе, формировать основу для крепкого малого и среднего предпринимательства, чтобы экономика городов была диверсифицирована, чтобы у них был выбор на рынке труда, широкие возможности для самореализации", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это важно, чтобы избежать возникновения проблем, аналогичным проблеме моногородов, "где все было завязано только на одно предприятие, да и вся жизнь создавалась вокруг этого предприятия в свое время". "Безусловно, для граждан, которые заняты в такой городской экономике, необходимо создать благоприятную городскую среду и современное жилье", - отметил Путин.

При этом глава государства сделал акцент на том, что Арктическая зона составляет почти треть территорий страны, здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает порядка 2,5 млн человек. "Наша главная задача - добиться заметного улучшения качества жизни людей, а значит, необходимо повысить эффективность региональной системы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест. Все это - ключ к увеличению численности населения арктических территорий", - сказал Путин.

Он добавил, что по каждому из этих направлений уже ведется работа в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. "Я прошу это также учесть и исключить дублирование действующих мероприятий и подготавливаемых мастер-планов. Напротив, важно сделать так, чтобы они эффективно дополняли и усиливали друг друга", - сказал российский лидер.