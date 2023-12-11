В России потребление электрической мощности достигло нового рекорда

Оно составило 170 968 МВт

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Потребление электрической мощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) и на изолированных территориях России достигло нового исторического максимума - 170 968 МВт. Прошлое рекордное значение в 168 765 МВт было зафиксировано 8 декабря, говорится в сообщении "Системного оператора".

В ЕЭС России исторический максимум теперь составляет 168 571 МВт. Новое значение побило установленный в январе 2023 года рекорд на 5 051 МВт.

Кроме того, в объединенной энергосистеме Урала побит рекорд, установленный зимой 1991 года. Исторический максимум потребления мощности в энергообъединении теперь составляет 38 682 МВт, что на 505 МВт выше предыдущего значения. В ОЭС Сибири потребление мощности достигло 34 294 МВт, что на 2 456 МВт больше рекорда 2012 года.

Исторические максимумы также обновились в семи региональных энергосистемах, уточняет "Системный оператор".