Медведев заявил, что региональные ограничения в IT нужно соотнести с федеральными нормами

Замглавы Совета безопасности подчеркнул, что опасность может быть в том, что тот или иной регион примет правила, которые сужают возможности использования цифровых технологий

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Региональные ограничения в области информационных технологий необходимо соотносить с федеральными нормами в этой сфере. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

"Здесь нужно быть предельно аккуратными, чтобы мы основные фундаментальные права и обязанности наших граждан не ограничили избыточно на региональном или даже на муниципальном уровне. Если кому-то захочется что-то исключить, [важно] чтобы это все-таки сообразовывалось с нормами федерального закона, а не просто представлениями тех или иных руководителей", - ответил он на вопрос одного из участников встречи об ограничениях на уровне регионов в сфере информационных технологий.

Замглавы Совета безопасности подчеркнул, что опасность может быть в том, что тот или иной регион примет правила, которые сужают возможности использования цифровых технологий.

Медведев отметил, что базовые нормы в сфере информационной безопасности, включая использование различных информационных технологий, борьбы с киберпреступностью и манипуляциями должны содержаться в федеральном законодательстве. По его словам, отдельные положения, безусловно, могут раскрываться и в региональном законодательстве, но необходимо чувствовать меру в региональном регулировании.