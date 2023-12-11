Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, отметили в Банке России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их "С"-деньги, сообщается на сайте регулятора.

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

"Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов", - пояснил регулятор.

По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут.

Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа "С". Режим таких счетов определен решением совета директоров Банка России.