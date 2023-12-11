В Подмосковье запустят два новых электронных сервиса для бизнеса в 2024 году

С 2022 года в регионе заработали пять электронных сервисов для бизнеса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новые электронные сервисы, помогающие инвесторам рассчитать предварительную стоимость инженерной инфраструктуры и сопровождающие предпринимателей на всех этапах запуска проекта, планируют запустить в Московской области в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Первый из них - это "Предварительная стоимость инженерной инфраструктуры". В тот момент, когда инвестор принимает решение, куда ему пойти - не тогда, когда он уже взял землю, а когда еще только думает, где выбрать площадку, - он сможет просто зайти на карту и понять, сколько это стоит. Мы делаем этот сервис совместно с коллегами из блока ЖКХ, энергетики, "Мособлгаза", "Россетей". А совместно с Мингосом заканчиваем работу по запуску еще одного сервиса - "Клиентский путь инвестора - сквозное сопровождение от идеи до ее реализации". В самое ближайшее время уже презентуем его", - привели в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что новые сервисы планируется внедрить в следующем году. Там также напомнили, что начиная с 2022 года в регионе заработали пять электронных сервисов для бизнеса - "Земля за 1 рубль", "Недвижимость за 1 рубль", "Недвижимость на 1-2 этажах МКД", "Земля без торгов", "Начни бизнес в индустриальном парке".

В материале отмечается, что ранее в Подмосковье также заработал сервис для экспортеров "Контейнер для МСП". Он позволяет предпринимателям, которые пока не вышли на большие объемы производства, отправить свою продукцию на зарубежные рынки. В настоящее время доступны два направления - ОАЭ и Китай, в перспективе география будет расширяться.