"Автоваз" инвестирует 1,4 млрд руб. в создание инженерной школы в Тольятти

Задачей проекта "ГибридТех" станет разработка гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием для автомобилестроения и подготовка инженеров для отрасли

ТАСС, 11 декабря. "Автоваз" инвестирует 1,4 млрд рублей в проект создания передовой инженерной школы гибридных технологий "ГибридТех" на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Автоваз" и ТГУ создают передовую инженерную школу (ПИШ) гибридных технологий "ГибридТех". <...> Общее финансирование ПИШ "ГибридТех" до 2030 года составит почти 3 млрд рублей, при этом на исследования и разработки будет потрачено 55% всех средств передовой инженерной школы. "Автоваз" как генеральный партнер гарантировал софинансирование программы ПИШ "ГибридТех" в размере 1,383 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель инженерной школы Александр Селиванов, задачей проекта "ГибридТех" станет разработка гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием для автомобилестроения и подготовка инженеров для отрасли. Он подчеркнул, что сегодня отрасль обеспечивает работой почти 3 млн человек и дает оборот свыше 3 трлн рублей, доля рынка "Автоваза" составляет 37%.

Президент "Автоваза" Максим Соколов рассказал, что предприятие стремится к достижению технологического суверенитета в производстве имеющегося модельного ряда и созданию новых моделей, таких как Lada Aura, моделей нового кроссовера и электромобилей, которые тоже будут производиться в линейке продуктов "Автоваза". "Конечно, мы нацеливаем Тольяттинский госуниверситет и совместный проект по созданию передовой инженерной школы "ГибридТех" и на реинжиниринг существующего модельного ряда, и на разработку новых моделей, принципиально новых конструкторских разработок, в том числе силовых установок и всего того, из чего состоит автомобиль", - прокомментировал Соколов.

Программа инженерной школы включает четыре научно-технологические программы и 39 проектов по созданию материалов с уникальными свойствами, повышению производительности и энергоэффективности техпроцессов, обработке материалов и другим направлениям.

"Студенты будут работать на практике с абсолютно реальными кейсами, полученными от индустриальных партнеров, это приведет к нулевому периоду адаптации их при трудоустройстве. Мы выделяем три инженерные позиции: исследователь, разработчик и системщик. Для каждой позиции разработана матрица компетенций, входные и выходные требования", - рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал.