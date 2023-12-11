Пять аэропортов арктической зоны реконструируют до конца 2024 года

Как отметил министр транспорта России Виталий Савельев, на территории арктической зоны расположены 47 аэродромов гражданской авиации и 39 посадочных площадок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пять аэропортов арктической зоны России будут реконструированы до конца 2024 года, заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

"На территории арктической зоны расположены 47 аэродромов гражданской авиации и 39 посадочных площадок. В этом году мы ведем работу по реконструкции пяти аэропортов, из них три - Певек, Архангельск и Черский - будут введены в этом году, два аэропорта - Мурманска и Беренговский введем в следующем году", - сказал он.

Аэропорты Певек и Беренговский находятся на Чукотке, Черский - рядом с Якутском.