В России вводят временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство России вводит временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министов.

"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

Одновременно предусмотрен ряд исключений. К ним относится вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, экспорт ее с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

В страны - участницы Евразийского экономического союза - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан - твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Министерством сельского хозяйства России.

В пресс-службе Минсельхоза России ранее сообщали ТАСС, что урожай твердой пшеницы в мире в нынешнем сельхозсезоне (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) сократится до 20-летнего минимума из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в подавляющем большинстве стран-производителей. По прогнозам, он составит менее 31,3 млн тонн, что на 7-8% ниже показателя предыдущего сезона. В частности, урожай в Северной Америке снизится на 20%, в том числе в Канаде - на 30%, США - на 7%, Мексике - на 4%; в Северной Африке - на 11%, в том числе в Алжире - на 11%, Тунисе - на 53%; во Франции - на 6%, в Казахстане - на 38%. В России намерены увеличивать посевные площади под твердую пшеницу.