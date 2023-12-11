В Карелии планируют расширить Кемско-Беломорскую агломерацию

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что она является "серьезным транспортным узлом"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Карелия намерены расширить транспортную систему Кемско-Беломорской агломерации, которая входит в перечень опорных территорий Арктической зоны РФ, имеющих стратегическое значение для страны. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Что касается нашей агломерации Кемско-Беломорской, это серьезный транспортный узел. Город Кемь - это древнерусский форпост в зоне Арктики. Это створ Беломоро-Балтийского канала, мы сейчас вышли с предложением в Минтранс РФ рассмотреть расширение. Мы предлагаем расширить развитие транспортной системы на весь беломорский бассейн, включая старые советские порты Кемь и Беломор, и, конечно, Беломоро-Балтийский канал, который по сути является связующим звеном между Северным морским путем и Волго-Балтийским направлением", - сказал Парфенчиков.

По его словам, важность этих направлений в настоящее время "сложно переоценить". "Кемско-Беломорская агломерация - это по сути один из центров развития арктического туризма. Это уникальная поморская культура, это беломорские петроглифы - последний объект ЮНЕСКО, который был принят в РФ. Это и выход на Соловки. Это часть территории развития всего Соловецкого архипелага", - уточнил Парфенчиков.