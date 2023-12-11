Жители Карелии получили 1,7 тыс. участков по программе "Арктический гектар"

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что 1700 участков уже передали, 50% из них - индивидуальное жилищное строительство

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Карелия по программе "Арктический гектар" предоставили гражданам порядка 1,7 тыс. земельных участков, причем половина таких земель будут использоваться для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Арктический гектар": по Карелии [реализуется] достаточно активно, 1 700 уже участков передали. Из них 50% - это индивидуальное жилищное строительство. "Арктический гектар" поможет серьезно решить проблему с обеспечением жильем. И, конечно, "Арктическая ипотека": уже более ста заявок принято по республике. Думаю, что эта программа будет расширяться. Нужно по каждому региону посмотреть возможность каких-то отдельных категорий", - сказал Парфенчиков.

В июле вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщал, что в регионе одобрено 765 заявок на предоставление участков. Больше всего земель предоставлено на территории Лоухского района, на втором месте Сегежский район, закрывает тройку лидеров Калевальский район.

Программа "Гектар в Арктике" начала действовать в РФ 1 августа 2021 года. Она позволяет по упрощенной процедуре получить в безвозмездное пользование земельный участок площадью до одного гектара. Сперва воспользоваться данной мерой поддержки могли только местные жители, но спустя полгода такое право дали и жителям других регионов России.

Решение правительства РФ о начале выдачи "арктической" ипотеки вступило в силу 8 декабря 2023 года. Этой программой могут воспользоваться педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги и одинокие родители, воспитывающие ребенка. Они могут взять кредит под 2% с учетом страхования жизни и здоровья с первоначальным взносом от 20% стоимости недвижимости на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома или строительство своего жилья. Максимальный срок ипотеки - 20 лет, предельная сумма кредита - 6 млн рублей.