Путин отметил важность строительства судоверфей при их загрузке заказами

Президент России отметил, что "предприятия должны быть загружены заказами"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новые судоверфи имеет смысл строить, если они будут загружены заказами, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"Загрузка нужна. Если есть загрузка, тогда стоит строить. Предприятия должны быть загружены заказами", - отметил глава государства.

Цыбульский, в частности, доложил о необходимости развития парка судов арктического класса. "За последние 20 лет, мы провели анализ, 580 судов выведены из эксплуатации, и только 324 судна введены. Поэтому все эксперты говорят, что нам необходимо строить как минимум еще одну верфь сопоставимую со "Звездой", - рассказал губернатор.