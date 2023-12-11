Путин в Архангельске обсудил влияние антироссийских санкций на расходы Европы

Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил о "неплохих показателях" лесопромышленного комплекса

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что Европа вынуждена тратить в разы больше денег, закупая продукцию лесопромышленного комплекса в США и Канаде из-за антироссийских санкций.

Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Архангельской области, провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским. Руководитель области сообщил о "неплохих показателях" лесопромышленного комплекса. "В 2023 году благодаря решениям по поддержке отрасли мы видим восстановление по всей номенклатуре производимой продукции, включая даже пеллеты (древесные гранулы для производства электроэнергии и тепла - прим. ТАСС), которые до санкций почти на 100% отправлялись на европейские рынки", - отметил Цыбульский.

"А те, кто в Европе отказался брать наши пеллеты, они где берут сейчас?" - поинтересовался Путин. "Они берут их в три раза дороже в США и в Канаде. Они выстрелили себе в ногу и берут в три раза дороже. Но кто-то из мировых участников рынка на этом неплохо зарабатывает", - заметил губернатор.

"Ну конечно", - подтвердил с улыбкой президент.