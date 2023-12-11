Глубоководный порт Архангельска сможет переваливать 20 млн тонн грузов в год

Губернатор региона Александр Цыбульский отметил, что нужны государственные инвестиции в строительство сопутствующей инфраструктуры

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глубоководный район архангельского порта сможет переваливать до 20 млн тонн грузов в год, глубины позволять принимать крупнотоннажный флот дедвейтом до 75 тысяч тонн. Об этом глава Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Благодаря этому глубоководному району мы можем выйти на 20 млн тонн, - сказал губернатор. - У нас сейчас осадка 9 м, есть места, где 11,5 м, нам надо дойти до 14,5 м, когда мы сможем принимать 75-тысячные суда Panamax, которые 3 тыс. контейнеров могут забирать. А для нас контейнерная база является самой важной, поскольку грузы, которые традиционно идут через архангельский порт, идут контейнеризированные", - сказал губернатор.

Цыбульский добавил, что проблема порта не только в малых глубинах, но и в недостаточной пропускной способности железной дороги, что зачастую является серьезным ограничением. Поэтому нужны государственные инвестиции в строительство сопутствующей инфраструктуры. "Примерно 20 млрд рублей на ближайшие десять лет понадобится для того, чтобы [создать] сопутствующую инфраструктуру, в первую очередь транспортную, подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру усилить", - добавил он.

Архангельский транспортный узел, по словам Цыбульского, имеет все перспективы стать важной частью Северного морского пути.