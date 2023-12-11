Глава Архангельской области предложил создать верфь для строительства судов для Арктики

Александр Цыбульский также отметил, что арктический флот необходимо обновлять

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске предложил создать новую верфь для строительства судов арктического класса для работы на Северном морском пути. Одним из вариантом размещения производства может быть Северодвинск.

"Все эксперты говорят <...>, что нам необходимо строить еще одну верфь, сопоставимую со "Звездой", которая могла быть строить крупнотоннажные [суда]. <...> В Северодвинске на Южных Яграх есть место, которое в том числе в 2013 году рассматривалось для размещение проекта "Новатэка", который в результате был построен в Мурманске. Здесь очень хорошие условия. И я хотел сказать, что мы в том числе работаем с [федеральными] министерствами и с потенциальными инвесторами, чтобы верфь здесь разместить", - сказал губернатор.

Площадка находится в непосредственной близости к судоремонтному заводу "Звездочка", габариты канала позволяют проводить суда крупнотоннажные суда.

Цыбульский отметил, что арктический флот надо обновлять. За последние 20 лет 580 судов выведены из эксплуатации и только 224 судна введены в строй.