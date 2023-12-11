Губернатор Архангельской области предложил сохранить субсидии перевозки лесопродукции

Александр Цыбульский также отметил, что благодаря мерам поддержки отрасли восстановлено производство практически всей номенклатуры продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Архангельске предложил сохранить в 2024 году субсидирование перевозки продукции лесопромышленного комплекса через порты Северо-Западного федерального округа. Это должно помочь снизить нагрузку на железную дорогу на востоке страны.

"По итогам совещания [в февраля в Устьянском районе Архангельской области] хочу сказать, что 38 поручений, которые вы дали, все они находятся в работе. И основные из них - это увеличение транспортной субсидии, предоставление субсидии на транспортировку лесопромышленной продукции через порты Северо-Запада, они, конечно, очень хороший эффект возымели. Поэтому, если есть возможность, хотелось бы их сохранить. Объясню почему. Потому что перегрузка через порты Северо-Запада в том числе позволила разгрузить восточный полигон железной дороги, где у нас были большие проблемы с увеличившимся объемом поставок на Дальний Восток. И на следующий год, конечно, хотелось бы, чтобы эта мера тоже продолжала действовать", - сказал губернатор.

По его словам, благодаря мерам поддержки отрасли восстановлено производство практически всей номенклатуры продукции, в том числе пеллет. Топливные гранулы в основном направлялись на экспорт в Европу, из-за санкций их производство было приостановлено. "Знаем, что они [в Европе] берут их в три раза дороже, и берут их в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, то есть они выстрелили себе в ногу, берут в три раза дороже", - отметил Цыбульский, отвечая на вопрос Путина, кто теперь поставляет пеллеты европейским потребителям.

Губернатор добавил, что благодаря мерам поддержки возобновилась работа по пяти крупным инвестиционным проектам в лесной отрасли области.