"ЭРА-ГЛОНАСС" сможет информировать водителей о дорожной ситуации

Гендиректор АО "Глонасс" Алексей Райкевич сообщил, что в следующем году на рынок введут новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб или кнопок SOS, которые позволят создать первую в мире госплатформу сервисов для автомобилистов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", для повышения безопасности водителей и пассажиров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первая в мире государственная платформа сервисов для автомобилистов будет создана в 2024 году на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" благодаря выводу на рынок нового поколения кнопок SOS. Так, при согласии автовладельца устройства вызова экстренных служб смогут информировать его о дорожной ситуации по пути следования, сообщил ТАСС гендиректор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

"В 2024 году мы выведем на рынок новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС 2.0) или кнопок SOS, которые позволят создать первую в мире государственную платформу сервисов для автомобилистов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", для повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров, - сказал Райкевич. - При согласии автовладельца услуги будут включать, например, информирование водителя о дорожной обстановке в случае ЧП по пути следования, о перекрытиях автотрасс и мостов, опасных погодных явлениях".

В обновленных версиях устройств будут также доступны такие функции, как выявление кибератак на автомобили, мониторинг собственной машины и поиск угнанных транспортных средств. Постепенно линейка сервисов будет расширяться, отметил гендиректор компании.