Доля ипотечных заемщиков среди людей моложе 30 лет в 2023 году составила 19,6%

Сильнее всего выросла доля заемщиков от 40 до 50 лет, она составила 26,1%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля ипотечных заемщиков среди россиян моложе 30 лет в январе - октябре 2023 года снизилась на 2,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,6%, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также НБКИ отмечено сокращение доли ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет - на 2,3 п. п., до 42,5%.

При этом сильнее всего выросла доля заемщиков от 40 до 50 лет, она составила 26,1% (+2,8% п. п.).

Кроме того, увеличилась доля самых малочисленных заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет - на 1,3 п. п., до 9,1%, и старше 60 лет - на 0,7 п. п., до 2,7%.

Самой массовой категорией заемщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 42,5%, а меньше всего - заемщиков старше 60 лет (2,7%).

"Ипотечные заемщики в этом году, действительно, немного "повзрослели", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - По нашему мнению, увеличение их возраста является следствием сокращения банками аппетита к риску".