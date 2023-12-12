FT: ЕК намерена собрать Киеву €15 млрд до 2027 года в виде доходов от активов России

По информации издания, чтобы этот план начал действовать, его должны единогласно утвердить все 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена собрать порядка €15 млрд на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева, но эти планы будут зависеть от уровня банковских ставок в странах ЕС. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердили, что Еврокомиссия 12 декабря представит проект специального налогообложения доходов от реинвестирования доходов от замороженных суверенных активов России, при этом сами эти активы Еврокомиссия трогать пока не решается. Этот проект должен быть окончательно утвержден на заседании коллегии Еврокомиссии, которое пройдет во вторник в Страсбурге и будет представлен на брифинге в Европарламенте во второй половине дня.

"Только доходы [замороженных] активов российского Центробанка будут целью этих предложений [Еврокомиссии], которые должны обеспечить поступления до €3 млрд в год, что позволит собрать сумму в €15 млрд за период с 2023 по 2027 годы", - отмечает Financial Times.

Газета отмечает, что этот план ЕК откладывался с лета, поскольку "ряд стран - членов ЕС и Европейский Центробанк выразили сомнения в его юридической и финансовой состоятельности". Однако проблемы со сбором помощи Украине в ЕС и США дали новый импульс попыткам использовать доходы от замороженных активов Москвы, продолжает издание.

Чтобы этот план начал действовать, его должны единогласно утвердить все 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря.

100% налога

Согласно источникам FT, схема, которую намерена использовать Еврокомиссия для присвоения российских денег, проста. На первом этапе финансовые площадки, где находятся замороженные российские активы, будут обязаны переводить доходы от их рефинансирования на отдельный счет. На втором этапе эти доходы будут обложены специальным налогом, который будет приближаться к 100%, причем поступлениями от этого "налога" будут распоряжаться не страны ЕС, а Еврокомиссия, которая затем сможет направить собранные средства на поддержку Украины.

Газета отмечает, что главным образом это требование будет относиться к международной площадке Euroclear в Бельгии, где блокирован самый большой объем российских суверенных активов в €191 млрд. Эта площадка ранее уже объявила, что за первые девять месяцев получила прибыль с этих активов и замороженных там же активов подсанкционных компаний и частных лиц в €3 млрд. То есть не вся эта сумма может быть обложена предложенным евроналогом, который нацелен только на прибыль от государственных активов.

Газета обошла молчанием тот факт, что эти деньги уже намеревалось обложить специальным налогом правительство Бельгии. Премьер-министр королевства Александер Де Кроо 11 октября уже пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать Киеву €1,7 млрд, полученных в виде спецналога с этих доходов. Теперь эти планы двойного обложения одной и той же суммы Еврокомиссии и Бельгии предстоит как-то поделить.

Финансовые риски

Газета отмечает, что даже такая облегченная и не затрагивающая сами замороженные активы мера конфискации российских средств (доходы от реинвестиции замороженных суверенных активов также являются собственностью России), представляет собой серьезные системные риски. Она приводит мнения экспертов, что на Euroclear размещены активы суммарной стоимостью €35,6 трлн, и действия Еврокомиссии могут напугать владельцев этих средств и привести к их оттоку.

Европейский Центробанк предупреждает о системных рисках для евро и его роли мировой резервной валюты.

Также серьезную озабоченность у многих стран ЕС вызывают возможные ответные меры России, включая угрозу конфискации активов западных инвесторов в РФ.

Обмен частных активов

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян.

Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об "обмене" активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как ранее отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, на сегодняшний день у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. Российские власти предлагают начать "обменивать" их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Как поясняли ТАСС в Центробанке, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

При этом ранее министерство финансов пояснило, что участниками процесса обмена замороженными активами будут лишь участники рынка, а государство не будет принимать в нем участия.