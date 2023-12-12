Глава Росбанка: ключевая ставка ЦБ останется двузначной в течение всего 2024 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ останется двузначной в течение всего следующего года. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Росбанка Наталья Воеводина.

"Предполагаем, что ключевая ставка останется двузначной в течение всего следующего года. Снижение начнется, по нашим прогнозам, в районе III квартала. Первое полугодие мы проживем с максимальной ставкой", - сказала она.

Воеводина добавила, что, по прогнозам Росбанка, которые находятся в постоянном обновлении, ключевая ставка в ближайшие месяцы все-таки останется на уровне 15%, именно такой показатель банк намерен заложить в свой план. Однако в кредитной организации продолжают пристально следить за еженедельной инфляцией, отметила глава Росбанка.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России будет готов снижать ключевую ставку уже в 2024 году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%, но некоторое время ставка будет все еще высокой, чтобы "затормозился маховик инфляции". Набиуллина также отмечала, что возвращение инфляции к цели в конце 2024 года будет требовать от ЦБ поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких кварталов.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 15 декабря.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.