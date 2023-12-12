В Архангельской области в 2023 году вдвое увеличили расходы на модернизацию школ

В регионе построили три новые школы

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Поморья в 2023 году почти вдвое увеличили региональное финансирование на программу модернизации школ. Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Мы приняли комплексный подход по модернизации школ: благоустройство и модернизацию оборудования часть расходов берем на региональный бюджет. Если в 2022 году это было 23%, то в 2023 - это уже почти 43%", - сказал Цыбульский.

Он также отметил, что в следующем году регион направит на программу модернизации около 800 млн рублей из регионального бюджета.

В этом году построены еще три новые школы - в Архангельске на 1 600 мест, в селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа на 320 мест. Это объекты национального проекта "Образование". И по программе "Комплексное развитие сельских территорий" открыли новую школу на 352 места в поселке Шалакуша Няндомского муниципального округа.

Нацпроект "Образование" призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков "Кванториум", центров цифрового развития "IT-куб" и образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", региональных филиалов центра для одаренных детей "Сириус". Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.