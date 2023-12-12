МВФ заявил об отслеживании ситуации с возможным изъятием активов России

Глава миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей отметил, что организация осознает риски

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за ситуацией с возможным изъятием замороженных на Западе активов РФ, а также осознает потенциальные риски таких решений. Об этом сообщил на онлайн-конференции глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

"Мы внимательно следим за дискуссиями о возможном использовании российских замороженных активов", - сказал он. Грэй также указал, что МВФ "осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами".

Представитель фонда также утверждал, что МВФ в обсуждении этого вопроса занимает нейтральную позицию.

Как заявлял 8 ноября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за начало специальной военной операции.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. По словам Пескова, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Помимо этого, Россия будет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.