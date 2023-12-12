Правитель Дубая издал закон о создании инвестиционного фонда эмирата

Предполагается, что фонд будет вкладывать средства и активы правительства города как в местные, так и в международные компании

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон об учреждении Дубайского инвестиционного фонда. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Согласно закону, фонд будет инвестировать средства и активы правительства Дубая как в местные, так и в международные компании. Кроме того, он заменит правительство в структуре владения акциями нескольких государственных компаний: Управления по электроэнергии и водоснабжению Дубая (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA), оператора платных дорог Salik, а также Dubai Taxi Company.

Как отметили в пресс-службе правительства, фонд является "независимой государственной организацией, действующей на коммерческой основе". Председателем совета директоров фонда назначен наследный принц Дубая шейх Мактум бен Мухаммед Аль Мактум, главным исполнительным директором - Абдель Азиз Мухаммед аль-Мулла.