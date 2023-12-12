ЕК угрожает судом Венгрии, Польше и Словакии за запрет на импорт зерна с Украины

Глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь считает, что таким образом Еврокомиссия вредит всем странам ЕС, так как эмбарго защищает от украинской продукции весь европейский рынок

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они установили в одностороннем порядке эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после совещания в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза.

Он напомнил, что страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. "Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне", - отметил Надь, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза. По его словам, Будапешт уже получил письмо по этому поводу из Брюсселя.

Министр сказал, что Еврокомиссия, по сути, действует во вред всем странам ЕС, поскольку эмбарго государств Центральной Европы защищает от украинской продукции весь европейский общий рынок. Правительство Венгрии уже давно предпринимает усилия против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины по демпинговым ценам.

Три месяца назад Еврокомиссия отказалась продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительство Венгрии решило в одностороннем порядке оставить в силе эмбарго и распространить его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.