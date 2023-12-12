Самозанятых в РФ могут начать привлекать к ответственности за обман покупателей

Как сообщила газета "Известия", соответствующая инициатива Союза потребителей России обусловлена множеством жалоб граждан, в особенности касающихся сферы услуг по ремонту техники

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору предусмотреть возможность наказывать самозанятых за обман покупателей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.

По данным издания, общественники считают необходимым включить услуги самозанятых в закон "О защите прав потребителей", чтобы в случае обмана можно было в судебном порядке привлечь таких работников к ответственности. Как отмечается в обращении, инициатива связана с многочисленными жалобами покупателей, в особенности касающихся сферы услуг по ремонту техники.

"В течение ремонта либо при отказе от него такие специалисты могут заменять качественные детали бывшими в употреблении. Клиенты все равно ничего не смогут доказать. Обращаться, например, в органы внутренних дел бесполезно: если и найдут исполнителя услуги, то никто уже не сможет установить, в каком состоянии товар сдавали в ремонт", - пояснил газете Шелищ.

В Роспотребнадзоре изданию подтвердили, что законодательно ответственность граждан, которые не зарегистрированы как ИП, но при этом продают товары или оказывают услуги, не закреплена, и этот вопрос обсуждают давно. Лишь в некоторых случаях, добавили в Роспотребнадзоре, можно добиться применения закона "О защите прав потребителей" к самозанятым, но такое право нужно отстоять в суде.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что количество самозанятых в России по сравнению с 2022 годом выросло на 37% и достигло 9 млн. Более 90% от всех сфер деятельности занимают услуги, остальное - производство продукции. Самые распространенные услуги связаны с недвижимостью (более 13%): строительство, аренда квартир, ремонт и отделка квартир, бытовой ремонт, риелторские услуги. На втором месте - транспортные услуги (более 11%), на третьем - услуги в сфере красоты (более 9%). Далее идут консалтинг и образовательные услуги (более 8%). На пятом месте сфера цифровых услуг (7,7%) - программирование, верстка и дизайн, проектирование, веб-мастеринг, техническая поддержка, техобслуживание.