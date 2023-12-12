Тракторы с ИИ обработали за первый год применения в России более 2,3 млн га земли

В компании Cognitive Pilot отметили, что в хозяйствах страны с марта по ноябрь отработало 312 таких машин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Массовое применение тракторов с автопилотом, оснащенным искусственным (ИИ) интеллектом, началось в России в 2023 году, за год они обработали более 2,3 млн га земель. Экономия предприятий, использующих данную технику, составила более 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании-разработчике Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

Компания производит систему автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным трактором позволяет повысить производительность до 25%, а также до 20-40% экономить удобрения и семена. Массовое внедрение в АПК России тракторов с этой системой, не имеющей аналогов в мире, началось в 2023 году.

"Компания Cognitive Pilot подвела итоги работы тракторов, оснащенных системой автопилотирования Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта в России в 2023 году. Всего умной техникой было обработано более 2,3 млн га", - сообщили в пресс-службе.

Всего в 2023 году в российских хозяйствах в период с марта по ноябрь отработало 312 тракторов с Cognitive Agro Pilot. Из них 54 единицы - тракторы "Кировец", серийно комплектуемые автопилотами Cognitive Agro Pilot на Петербургском тракторном заводе. Выгода от применения автопилота Cognitive Agro Pilot для одного трактора составила в среднем 2,6 млн рублей в год на поле в 1 тыс. га или суммарно более 5 млрд рублей. "При средних размерах российских хозяйств до 10 тыс. га экономия от использования Cognitive Agro Pilot для одного хозяйства будет составлять уже десятки миллионов рублей. Для крупных хозяйств - миллиарды рублей", - цитирует пресс-служба слова главы отраслевой ассоциации "Интерагротех" Натальи Филипповой.

Уточняется, что это первый случай в России массового промышленного использования искусственного интеллекта на ключевом парке сельхозтехники - тракторах. С их участием выполняется наибольшее количество сельхозопераций: сев, обработка почвы, внесение удобрений, опрыскивание. "Мы получили очень сильный результат. Надо учесть, что основная доля техники поступила в хозяйства и смогла приступить к работам только во второй половине года. Фактически, вся основная наша умная техника отработала чуть больше трети сезона. Полученные результаты свидетельствует о высоком потенциале и перспективности использования наших роботракторов", - цитирует пресс-служба слова руководителя компании Ольги Усковой.

Условия соглашения

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Компания с 2022 года включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.