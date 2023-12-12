Авиарейсы из Бурятии в Монголию планируют возобновить в январе 2024 года

Время перелета занимает один час

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором будет возобновлено с 27 января 2024 года. Об этом сообщил гендиректор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев в своем телеграм-канале.

"С 27 января 2024 года авиакомпания "Ираэро" начинает полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ! Рейс по воскресеньям!" - написал он. Время перелета занимает 1 час.

Как сообщила пресс-служба "Ираэро", рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200. Цена билета в одну сторону составит от 9 955 рублей. Ранее авиаперевозками из Улан-Батора в Улан-Удэ занималась монгольская авиакомпания "Хунну эйр". С 19 сентября рейс был закрыт. Такое решение было принято руководством компании из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут.

По информации пресс-службы "Ираэро", с января также будет увеличено количество рейсов из Иркутска в Улан-Батор. Они будут выполняться не два, а четыре раза в неделю на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Цена билета в одну сторону - от 9 955 рублей. В авиакомпании отмечают, что рейсы в Монголию пользуются стабильным спросом и показывают высокую загрузку самолетов.