Прокуратура потребовала расторгнуть три концессии на строительство соцобъектов в Приморье

Инвестиции концессионеров составили от 1 до 10 тыс. рублей против нескольких миллиардов рублей из бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края направила в суд три иска о признании незаконными концессионных соглашений о строительстве дворца боевых искусств и двух школ в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Концессионеры приняли на себя обязательства по строительству и эксплуатации дворца боевых искусств и школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне "Снеговая падь", школы в селе Вольно-Надеждинское. Объем инвестиций концессионеров по трем соглашениям составил всего лишь от 1 до 10 тыс. рублей, в то время как объем бюджетных средств - 11,6 млрд рублей, 2,5 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в нарушение требований закона во всех трех случаях обязательства концессионера не обеспечены банковской гарантией. Вместо нее представлены простые письма банковских организаций, не способные обеспечить финансовую безопасность сделок. Проверки также показали, что при заключении соглашений на строительство и эксплуатацию дворца боевых искусств и школы в селе Вольно-Надеждинское сторонами не представлена и не разработана проектно-сметная, рабочая документация и инженерные изыскания. Сейчас эта работа ведется за счет бюджета Приморского края.

"Выявленные нарушения послужили основанием для предъявления прокуратурой Приморского края в арбитражный суд трех исковых заявлений о признании недействительными концессионных соглашений, результаты рассмотрения которых поставлены на контроль. Одновременно с этим, до принятия решений по искам, прокуратура обеспечит дальнейшее надзорное сопровождение строительства", - пояснили в пресс-службе.