Калмыкия за три года привлекла в экономику почти 3 млрд рублей внебюджетных инвестиций

По словам главы республики Бату Хасикова, в регионе создали около 1,4 тыс. рабочих мест

ЭЛИСТА, 12 декабря. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей в Калмыкии позволило за последние три года привлечь в экономику региона 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Об этом ТАСС сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Мы оказываем множество мер финансовой и нефинансовой поддержки частной предпринимательской инициативы. Учитывая современные тенденции и желания самих предпринимателей, с каждым годом совершенствуем эти инструменты. С 2020 года в республике для представителей МСП региона создана развитая инфраструктура, в частности, включающая центр Фонд развития Республики Калмыкия и Агентство финансовой поддержки предпринимателей. За это время поддержку получили более 120 проектов, привлечено 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создано 1 354 новых рабочих мест", - сказал он.

В частности, снижение налоговых ставок для применяющих упрощенную систему налогообложения предпринимателей, введенное с 2020 года, помогло открыть свое дело около 6,5 тыс. новым бизнесменам, уточнил глава республики.

В 2024 году полноценно заработает еще один институт финансовой поддержки - Фонд развития промышленности Республики Калмыкия. Он будет располагать капиталом в 250 млн рублей для предоставления грантов и займов на льготных условиях. Новый объект поддержки будет содействовать развитию промышленного сектора экономики, который на сегодняшний день в регионе не развит, добавил Хасиков.

В сфере малого и среднего бизнеса в республике на сегодняшний день заняты 17 тыс. предпринимателей. Власти региона в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития финансируют инвестпроекты.