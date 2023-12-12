Токаев заявил, что будет лично курировать внедрение ИИ в Казахстане

Президент республики отметил, что от успеха в этой работе зависит будущее страны

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать внедрение системы искусственного интеллекта (ИИ) в республике, отметив, что от успеха в этой работе зависит будущее страны.

"Крайне важная тема - это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - указал Токаев на церемонии награждения лауреатов национальных премий, которые вручаются лучшим бизнесменам.

В октябре Токаев поручил кабмину принять "стратегический документ", определяющий в республике сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Также глава Казахстана поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Выступая на форуме в Астане Digital Bridge 2023, Токаев заявил, что для строительства дата-центров могут быть привлечены Amazon, Google, Mastercard и Citigroup, и отметил, что уже встречался с руководством этих компаний, и "были достигнуты соответствующие договоренности".

Центр притяжения мировых технологий

Токаев заявил, что республика должна стать центром притяжения мировых цифровых технологий.

"Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха. "В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году", - уточнил президент Казахстана.

Он отметил, что Казахстан делает акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов.