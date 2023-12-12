Кабмин расширил список детских товаров, облагаемых льготным НДС в 10%

В него вошли велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для детей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российское правительство расширило перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в обновленный список товаров добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для детей.

Как ожидается, принятое решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей, отметили в кабмине.

Подписанное постановление направлено на реализацию утвержденного в 2020 году плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров. Его основная цель - повышение качества, безопасности и доступности таких товаров, а также увеличение доли отечественной продукции на российском рынке.