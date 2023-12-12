FT: ЕС намерен предоставить финансовую помощь Украине из внебюджетных средств

По информации газеты, дипломаты Евросоюза проводят "частные контакты о возможности реализации и технических деталях потенциального финансового пакета" с 26 странами - членами

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине срочной финансовой помощи из внебюджетных средств, чтобы обойти возможное вето Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times.

Дипломаты Евросоюза проводят "частные контакты о возможности реализации и технических деталях потенциального финансового пакета" с 26 странами - членами, проинформировали FT эксперты, осведомленные о ходе дискуссий. Это позволит обеспечить Киев экстренным финансированием как минимум на год.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия намерена собрать около €15 млрд на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердили, что Еврокомиссия 12 декабря представит проект специального налогообложения доходов от реинвестирования доходов от замороженных суверенных активов России, при этом сами эти активы Еврокомиссия трогать пока не решается. Данный проект должен быть окончательно утвержден на заседании коллегии Еврокомиссии, которое пройдет во вторник в Страсбурге и будет представлен на брифинге в Европарламенте во второй половине дня.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву жизненно важной финансовой помощи в размере €50 млрд на саммите сообщества 14-15 декабря, напоминает издание. По его данным, чиновники ЕС "работают над возможными решениями, позволяющими обойти блокировку Венгрии <...>, включая выделение средств сообщества, предназначенных для Будапешта, но в настоящее время замороженных из соображений верховенства закона".